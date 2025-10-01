松本人志が約11か月ぶりX更新、「2025.11.1」予告動画リポストに反響

お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志（62歳）が10月1日、自身のX（Twitter）を約11か月ぶりに更新した。



松本はこの日、吉本興業が運営する「FANY」のX公式アカウントに投稿された動画をリポスト。



動画は砂嵐が映るモノクロテレビが延々と映る35秒ほどのもので、最後に「2025.11.1」と日付が表示される。これはかねてから予告されている、「ダウンタウンチャンネル（仮称）」の開始日と同じ日のようだ。



これにファンからは「待ってました！」「いよいよ始まるんですね！」「1か月後…楽しみすぎるー！」「わくわくわくわく」などの声が上がっている。