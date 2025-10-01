関根梓（2021年撮影） （C）ORICON NewS inc.

　アイドルグループ・アップアップガールズ（仮）の元メンバー・関根梓（29）が1日、自身のSNSを更新。結婚と妊娠を報告した。

幸せそう…ふわふわドレスで結婚＆妊娠を報告した関根梓

　Xでは「私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、新しい命を授かりましたことも併せてご報告いたします」と記している。

　事務所のサイトでは「平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。このたび、弊社所属タレント関根梓が結婚いたしましたこと、また新しい命を授かりましたことをご報告申し上げます。ファンの皆様、関係者の皆様には、これからも温かく見守っていただけますと幸いに存じます。今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えられた。

　関根は1996年6月14日生まれ、長野県出身。アイドルグループ・アップアップガールズ(仮)の元メンバー。19年7月、アップアップガールズ（2）の橋村理子、中川千尋と「team・princess」がとしてCDをリリース。23年12月、アップアップガールズ(仮)を卒業した。

■報告全文
応援してくださっている皆様へ

私事ではございますが、このたび結婚いたしましたことをご報告申し上げます。
また、新しい命を授かりましたことも併せてご報告いたします。

これからも変わらずお仕事に真摯に向き合いながら日々を大切に過ごしてまいります。

関根梓