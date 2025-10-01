高齢者施設で入所者を高温の風呂に入れ死亡させたとして、介護福祉士の男が逮捕された事件で、警察は、男が温度設定を適温に戻し、事件を隠ぺいしようとした可能性もあるとみて捜査しています。

■逮捕前、取材に応じていた容疑者

逮捕前、取材に応じた介護福祉士の三宅悠太容疑者（38）。

──わざとなのか、わざとじゃないのか？

逮捕傷害致死の疑い 三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「わざとではない」

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「今まで長年やっていた介護業務なんですけど、ほんまに自分のプロ意識が欠けていた」

今年6月、高齢者施設の入所者を高温の風呂に入れ、死亡させた疑いが持たれています。

事件が起きたのは、「入浴介護」の時。三宅容疑者は当時1人で、半身マヒがある男性をイス型の専用のリフトにベルトで固定して、介護にあたっていました。

■入所者は約3週間後に死亡

本来ならば、問題がないか注意を払う必要がありますが、三宅容疑者は脱衣所で別の作業をするため、数分間、浴室を離れたといいます。

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「3分から5分くらいたって入居者様の様子がおかしくて、上げたら体の下半身から下が赤くなっていて、これちょっとやばいと思って上げたんですね。皮がめくれてたり血が出てたりという状況」

──声を上げたり、熱いみたいな声は聞こえなかった？

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「聞こえにくかった」

──同じ空間にいたけど聞こえなかった？

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「聞こえにくかった」

──聞こえたのか、聞こえていないのか？

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「聞こえていたけど聞こえにくかった」

──聞こえてはいたけど、違和感には気づかなかった？ 全くわざとではない？

三宅悠太容疑者（38）（今年8月 大阪市）

「わざとではない」

男性は50℃以上のお湯に数分間つかっていたとみられ、全身の約77％にやけどを負い、約3週間後に死亡しました。

■適温に戻し…事件隠ぺいの可能性も

入浴介護とは、どのように行われているものなのか？ 事件があった施設とは別の介護施設を取材しました。

施設の運営会社「エースタイル」 谷本えり香社長

「足を上げられそうな方は上げていただいたりするが（場合によっては）職員がサポートします」

「ロックがかかっています。下ろしますね、ご気分悪かったらおっしゃってください」などと、細かに声かけをしながらサポートしています。イスを下ろす際にも、つきっきりでスイッチを押し続ける必要があるということです。

──お湯に入る瞬間は、職員がそばにいないと難しいですね？

施設の運営会社「エースタイル」 谷本えり香社長

「もちろんこのまま、お話ししながら入浴してもらう。下がっている段階で途中からお湯につかるので、熱いとなると思う」

三宅容疑者は、逮捕前の任意の調べに対し…。

三宅悠太容疑者（38）

「熱湯だとまずいと思い、被害者が別の部屋に移された後、温度設定を適温に戻した」

◇

警察は、温度設定を適温に戻して事件を隠ぺいしようとした可能性もあるとみて捜査しています。