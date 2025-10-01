flufeelの新作ブラ♡フロントオープンで心地よくサポート

フェリシモのインナーブランド「flufeel[フラフィール]」から、女性のからだと気持ちに寄り添う「ピンクリボン×すべての女性へ」シリーズの新作が登場しました。注目は、ハンサム顔の「フロントオープンブラ＆ショーツ」。快適さとデザイン性を兼ね備え、病後ケアや検診シーンでも活躍します。購入金額の一部は日本対がん協会の「ほほえみ基金」へ寄付され、乳がんの早期発見を応援できるのも大きな魅力です。

フロントオープンで叶う快適ブラ



新作「フロントオープンブラ＆ショーツ」は、伸びやかなカットソー素材で心地よい着用感。はおるように着脱できるスナップ仕様で、診察や検診時もスムーズです。

大きめのカップ袋で専用パッドの使用も可能。カラーは〈マンダリンブラウン〉〈オリーブカーキ〉〈ヘルシーネイビー〉の3色展開。

月1セット\4,000（＋10% \4,395）で購入でき、50円がピンクリボン基金へ寄付されます。

綿100％のやさしさ♡ハーフオープン



ブラタンク＆ショーツ〈ハーフオープン〉

「ブラタンク＆ショーツ〈ハーフオープン〉」は綿100％素材で肌ざわり抜群。金属不使用のスナップで着脱もらくらく。授乳や診察シーンにも配慮されたデザインです。

カラーは〈ブラウン〉〈ボルドー〉〈ネイビー〉の3色。月1セット\4,400（＋10% \4,830）で販売され、100円が基金に寄付されます。

機能性とおしゃれを兼ね備え、日常を心地よく支えてくれるアイテムです。

バスタイムや補整アイテムも充実



バスタイムカバー

形と重さを整えるパッドセット

シリーズには、乳がん経験者が開発した「バスタイムカバー」（1枚\4,200＋税）や、自然な形と重さに整える「パッドセット」（1セット\3,100＋税）もラインナップ。

快適な着心地を重視した工夫が詰まっており、日常生活をサポートします。インナーを選ぶ時間が、心にもやさしく作用してくれるのがflufeelの魅力です。

flufeelのインナーで寄り添う毎日



「flufeel」のピンクリボンシリーズは、機能性とデザイン性を両立させながら、女性のライフシーンに寄り添うアイテムが揃います。

着け心地のやさしさはもちろん、購入を通して乳がんの早期発見を支援できるのも大きなポイント。毎日のインナー選びを、自分をいたわりながら社会貢献にもつなげられるのは嬉しいですね。

インナーを新調する機会に、ぜひチェックしてみてください♡