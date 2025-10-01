氷川きよしが、愛犬・コナの3歳の誕生日を自身のInstagramにて報告している。

5匹の犬を飼う愛犬家でもある氷川。9月27日に放送された『嗚呼!!みんなの動物園 3時間SP』（日本テレビ系）では、相葉雅紀とトリミングを行う様子が話題となった。

氷川は「10月1日 コナくんの3歳の誕生日 コナくんの応援をよろしくお願い申し上げます。」と綴り、コナの愛くるしいアップの写真をはじめ、ほかの愛犬たちと仲良く遊ぶ姿をアップしている。また、ストーリーズでは「ダックスはウチの亡くなったじいちゃんにそっくり」と亡き祖父の姿の写真のほか、「コナくんの3歳の誕生日 東京に戻ったらお祝いしよー」と記している。

コメント欄には「コナちゃんお誕生日おめでとう これからも 皆んな仲良くご飯を沢山食べて 元気で毎日過ごしてね」「お目目キラキラコナちゃん可愛すぎです」といったファンからの声が寄せられている。

（文＝リアルサウンド編集部）