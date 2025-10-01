¡Ö¤¦¤©¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¬¥Ã¥¡¼¡ª¡×¿·³À·ë°áà¶âÈ±¥Ø¥¢áºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤Îà¥¬¥Ã¥¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ëá
¡¡½÷Í¥¤Î¿·³À·ë°á(²Æì¸©½Ð¿È)¤¬µ×¡¹¤Ë¸«¤»¤¿à¥¬¥Ã¥¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆüÈ¯Çä¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢¹â¶¶ÀèÀ¸¤È¿·³À·ë°á¤µ¤ó¤ÎÂÐÃÌ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡×¤ÈÌ¡²è²È¡¦¹â¶¶Î±Èþ»Ò¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX¤¬Åê¹Æ¡£1Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼44¹æ(¾®³Ø´Û)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¡£4Æü¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ö¤é¤ó¤Þ1/2¡×¤Î¸¶ºî¼Ô¡¦¹â¶¶¤È¡¢¼Â¼Ì²½¥É¥é¥Þ(2011Ç¯)¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¿·³À¤Î½éÂÐÃÌ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¿·³À¤Ï¶â¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ë¡¢¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤¿»Ñ¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ìà¥¬¥Ã¥¡¼¥¹¥Þ¥¤¥ëá¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤â¤¦²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤¬¤Ç¤é¤ó¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥È²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¹¤´¤¯¤ÆÁ¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¦¤©¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¥¬¥Ã¥¡¼¡ªÎÉ¤¤ÎÉ¤¤¡×¡Ö¤Þ¤Ã¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥¬¥Ã¥¡¼»þ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£