¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù12·î5Æü¤«¤éºÆ¾å±Ç¡¡¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Î¾å±Ç¤â·èÄê
¡¡¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¡Ê2024Ç¯12·î20Æü¸ø³«¡Ë¤¬12·î5Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤ÇºÆ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£ÄÌ¾ïÈÇ¤ÎºÆ¾å±Ç¤È£´DXÈÇ¤ÎºÆ¾å±Ç¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ°æÀèÀ¸¤¬Å¨¤Ë¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜÊÔ¤Î¸åÉÕ¤±±ÇÁü¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥Ü¥¤¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ºòÇ¯ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè»ÍÃÆ¡¢Âè¸ÞÃÆ¡¢ÂèÈ¬ÃÆ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·µÓËÜÉÕ¤¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎµÓËÜ¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÏ¿¤ê²¼¤í¤·¡¢3½µ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Á´8¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½µÂØ¤ï¤ê¤Î¿·µ¬Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£¾å±Ç·à¾ìÅù¡¢¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¡¢12·î5Æü¤«¤é¤ÎºÆ¾å±Ç¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢2024Ç¯12·î20Æü¸ø³«Åö»þ¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿¥à¥Ó¥Á¥±¤ÏºÆ¾å±Ç¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡£±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¾®Àâ¡¡ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡¡¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¡¡ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦¼Ô¡¦½ôÀôÂºÆàÌç¤ËÄ©¤Þ¤ì¤¿·èÆ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ°æÀèÀ¸¡£ÂºÆàÌç¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤«¤é°ìÏ¢¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿Ç¦½Ñ³Ø±à¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¤ÈÏ»Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚ°æÀèÀ¸¤ÎÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¼ý30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¸¶ºî¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸ø³«¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤ÆºÆ¾å±Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î±þ±ç¤ä´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ºÆ¾å±Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï»¨ÅÏ¤µ¤ó¤¬Å·°æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Å·°æ¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²»¶Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤ä¡¢¿Í¤«¤é¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦Æ£¿¹²íÌé¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÆ¾å±Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ë¾³°¤Ç¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Ï´¶¼Õ¤ÎÇ°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°¡ºÙ°¡Æ²¤Î³§¤Î¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Ï±ÇÁü¤È²»¶Á¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºî¶È¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÌÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤é¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Ï¿¼¤¯¡¢¹õ¤ÏÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤½À¤é¤«¤µ¤Ï»Ä¤¹¡£¤«¤ÎÁÈÆ¬¤¬Å·°æ¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸«¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤Î¾å¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÅù¡¹¡£¥½¥Õ¥È¤äÇÛ¿®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤ª¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈÀÁ¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÅÚ°æÀèÀ¸¤¬Å¨¤Ë¡ª¡©¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ Ç¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡ËÜÊÔ¤Î¸åÉÕ¤±±ÇÁü¡¢½µÂØ¤ï¤ê¥Ü¥¤¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¤Î¼Â»Ü¤â·èÄê¡£ºòÇ¯ÇÛÉÛ¤µ¤ì¤¿Æþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂè»ÍÃÆ¡¢Âè¸ÞÃÆ¡¢ÂèÈ¬ÃÆ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·µÓËÜÉÕ¤¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ÎµÓËÜ¤ò¿·¤¿¤Ë¥Ü¥¤¥¹¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÏ¿¤ê²¼¤í¤·¡¢3½µ´Ö¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¡¢Á´8¼ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¥¤¥¹¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò¾å±Ç¤¹¤ë¡£
¡¡Æô»ÒÁûÊ¼±Ò»á¤ÎÌ¡²è¡ØÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡Ù¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡Ù¡£±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø¾®Àâ¡¡ÍîÂèÇ¦¼ÔÍðÂÀÏº¡¡¥É¥¯¥¿¥±Ç¦¼ÔÂâ¡¡ºÇ¶¯¤Î·³»Õ¡Ù¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿½é¤Î±ÇÁü²½¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ì¥¢¥Ë¥á²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÀ¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶þ»Ø¤Î¿Íµ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¥¿¥½¥¬¥ì¥É¥Ç¦¼Ô¡¦½ôÀôÂºÆàÌç¤ËÄ©¤Þ¤ì¤¿·èÆ®¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¸å¡¢¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÚ°æÀèÀ¸¡£ÂºÆàÌç¤È¤½¤Î¾å»Ê¤Ë¤¢¤¿¤ë»¨ÅÏº«ÆàÌç¤«¤é°ìÏ¢¤Î»ö¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿Ç¦½Ñ³Ø±à¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¤ÈÏ»Ç¯À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÚ°æÀèÀ¸¤ÎÁÜº÷¤ËÅö¤¿¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£2024Ç¯12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¼ý30²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¸¶ºî¡¦Æô»ÒÁûÊ¼±Ò¥³¥á¥ó¥È
¡¡¸ø³«¤«¤é1Ç¯¤â¤¿¤Ã¤ÆºÆ¾å±Ç¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Î±þ±ç¤ä´ê¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¼Â¸½¤·¤¿ºÆ¾å±Ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£²þ¤á¤Æ¸«¤ëÊý¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÌÇò¤µ¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸«¤ì¤Ð¸«¤ë¤Û¤É¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î²òÁüÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï»¨ÅÏ¤µ¤ó¤¬Å·°æ¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢Å·°æ¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÇ÷ÎÏ¤Î¤¢¤ë²»¶Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤Î·à¾ì¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºòÇ¯¸«Æ¨¤·¤¿Êý¤ä¡¢¿Í¤«¤é¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£´ÆÆÄ¡¦Æ£¿¹²íÌé¥³¥á¥ó¥È
¡¡¤Þ¤º¤Ï¡¢ºÆ¾å±Ç¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ë¾³°¤Ç¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ä´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Ï´¶¼Õ¤ÎÇ°¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°¡ºÙ°¡Æ²¤Î³§¤Î¶ìÏ«¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò²¿¤è¤ê¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥É¥ë¥Ó¡¼¥·¥Í¥ÞÈÇ¤Ï±ÇÁü¤È²»¶Á¤Î¥ê¥Þ¥¹¥¿¡¼ºî¶È¤ËÎ©¤Á²ñ¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÊÌÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×¤é¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤Ê¤¤ÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿§¤Ï¿¼¤¯¡¢¹õ¤ÏÄù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥Ñ¥¥Ñ¥¤·¤¹¤®¤Ê¤¤½À¤é¤«¤µ¤Ï»Ä¤¹¡£¤«¤ÎÁÈÆ¬¤¬Å·°æ¤«¤é´é¤ò½Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢»×¤ï¤º¸«¾å¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÆ¬¤Î¾å¤«¤éÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÅù¡¹¡£¥½¥Õ¥È¤äÇÛ¿®¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤Ê¤ª¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤ÈÀÁ¹ç¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£