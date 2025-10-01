ソフトバンクから来季の構想外を通達された又吉克樹投手（34）が1日、あいさつのために筑後市のファーム施設を訪れ、4年間の感謝と現役続行への思いを口にした。

通算503試合登板の実績を誇る。今季はプロ入り後初の1軍登板なしに終わったが、体は万全で直球も直近で148キロをマークするなど球の強さも出てきている。

今後に向けては「現役というところにこだわってやっていきたいと思っていますし、まだまだ行けるんじゃないかと感じている。可能性を追いかけたいと思います」と話した。

さらなる成長を遂げ「返り咲く」ことが、ここからの目標だ。「野球人生でここが通過点だったとなるようにしたい。もう一回、返り咲けるようにやっていきたい」と掲げた。

4年間在籍した球団には深い感謝を口にした。NPBへの移籍を第一希望とする中で、今回功労者として例年より早めの戦力外通告の発表となった。「気遣いがありがたかったです」

また、福岡のファンに支えられた4年間だったと振り返る。直近も飲食店で食事をしていた際に「頑張ってください」と心温まる応援の声をかけられたという。

「本当にホークスのファンの方には感謝しかないです。その感謝の思いを持って、より次のステージで輝くことができればと思います」と“恩返し”を誓った。