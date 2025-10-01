船橋競馬場のJpn2「第72回日本テレビ盃」（ダート1800メートル）が行われ、世界を股にかけて活躍するフォーエバーヤング（牡4＝矢作、父リアルスティール）が快勝。通算9勝目を挙げた。

道中は5番手を追走。4角手前から位置を上げ、4角3番手から直線を向いて先頭へ。後続を詰めさせずに2馬身半差をつけて押し切った。

2着は僚馬のレヴォントゥレット、3着はホウオウトゥルース。単勝は110円、3連単は3850円。勝ちタイムは1分52秒2だった。

圧倒的1番人気に応えて貫禄を示した形。この後は順調ならブリーダーズCクラシック（11月1日、米デルマー）に向かう。

▽坂井瑠星騎手

ホッとしました。負けられなかったので。休み明けとしては申し分ない状態。次の米国に向けて、結果も内容も必要だった。いい内容だった。久々の分、少しモタモタしましたが、慌てず乗っていました。イメージ的には4角先頭でどれだけ突き放すかという競馬。イメージ通りだった。（期待していいですか？との質問に）もちろんです。次の米国で勝つためにやってきている。いい結果を出すためにはみなさんの声援が力になる。日本からも応援してください。