２０２５年度上半期（４〜９月）の国内新車販売台数は、前年度同期比０・５％増の２１８万５４台で上半期として２年ぶりに増加した。

米国が輸入自動車への追加関税を４月に発動して以降、各社は国内市場を重視する姿勢を強めており、競争が激しくなっている。新型車の投入時期によって各社の明暗が分かれた。

日本自動車販売協会連合会と全国軽自動車協会連合会が１日発表した。

メーカー別では、経営再建中の日産自動車が１６・５％減の１８万５６７２台と大幅に落ち込んだ。２２年を最後に主要な新型車を投入できていないことが響いた。ホンダは２９万３０７９台で１１・６％減った。２３年に全面改良した人気の軽「Ｎ―ＢＯＸ」の新車需要が一巡したとみられる。

２社以外の大手５社は販売を伸ばし、トヨタ自動車（レクサス、ダイハツ工業含む）は６・０％増の９７万２００５台だった。ダイハツが前年にエンジン認証不正の影響で一時出荷停止した反動増に加え、６月に約３年ぶりに投入した新型軽が追い風となった。今春に新型車を発売したＳＵＢＡＲＵ（スバル）なども好調だった。

軽を除く登録車（バス・貨物を含む）は１・８％減の１３７万２３３１台、軽は４・７％増の８０万７７２３台だった。