抽選受付を10月６日(月)より開始！「焼肉きんぐの福袋2026」
国内で356店舗を展開する『焼肉きんぐ』は、4,000円分のクーポン券や非売品のオリジナルグッズ4点が入った「焼肉きんぐの福袋2026」(税込3,000円)の抽選受付を2025年10月６日(月)よりスタートする。今年は公式アプリからの事前抽選販売となり、当選者は2026年１月２日(金)より店頭にて購入できる。
■数量限定「焼肉きんぐの福袋2026」について
販売方法：事前抽選販売(焼肉きんぐ公式アプリからお申し込み)
販売価格：3,000円(税込)
事前抽選応募期間：2025年10月６日(月)〜2025年10月16日(木)
※予約販売数の上限に達した場合は、受付を終了
※数量についてはお一人様1個
当選発表：2025年10月27日(月)以降、公式アプリにて当選発表する
販売期間：当選者への販売期間 2026年１月２日(金)〜2026年１月８日(木)
※期間を過ぎるとキャンセル扱いとなるので、注意のこと
※受け取り予定日に受け取らず、受け取り店舗に連絡が無い場合は、受け取り予定日から起算して翌々日にキャンセル扱いとなる
※当選者によるキャンセルがあった場合は店頭で販売する場合もある
内容：4,000円分のクーポン券(500円分×8枚)
・クーポン詳細：店内飲食時の会計3,000円(税込)ごとに、クーポン１枚を利用できる。なお、他の割引券との併用はできない。
・クーポン有効期間(各４枚、計８枚)
1. 2026年１月13日(火)〜2026年３月31日(火)
2. 2026年４月１日(水)〜2026年６月30日(火)
※福袋は値引き対象外
■抽選の応募方法
1. 公式アプリをダウンロード
「焼肉きんぐ公式アプリ」をダウンロードして会員登録
2. アプリで応募する
アプリ内の特設ページから抽選に応募
3. 抽選結果を確認
2025年10月27日(月)以降、公式アプリにて当選発表を行う
4. 店舗で支払いをして受け取り
販売期間中に店舗でお支払いをして受け取る
※受け取る店舗は抽選応募時に指定した店舗となる
※お支払いの際に、レジでアプリの当選画面を見せること
※ご当選されなかったお客様には、2025年１月２日以降アプリスタンプを１個付与
■注意事項
・焼肉きんぐ公式アプリからの事前抽選となるため、アプリのダウンロードが必要
・事前抽選応募の際に、受け取り希望店舗をお伺いする。当選された場合は当選画面に記載された店舗でのみ、購入・受け取りができる
・キャンセル待ち受付は実施していない
・焼肉きんぐ座光寺店では福袋の販売はいない
・福袋はクーポン、その他値引きの対象外
■『焼肉きんぐ』福袋の予約、詳細
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ
■数量限定「焼肉きんぐの福袋2026」について
販売方法：事前抽選販売(焼肉きんぐ公式アプリからお申し込み)
販売価格：3,000円(税込)
事前抽選応募期間：2025年10月６日(月)〜2025年10月16日(木)
※予約販売数の上限に達した場合は、受付を終了
※数量についてはお一人様1個
当選発表：2025年10月27日(月)以降、公式アプリにて当選発表する
販売期間：当選者への販売期間 2026年１月２日(金)〜2026年１月８日(木)
※期間を過ぎるとキャンセル扱いとなるので、注意のこと
※受け取り予定日に受け取らず、受け取り店舗に連絡が無い場合は、受け取り予定日から起算して翌々日にキャンセル扱いとなる
※当選者によるキャンセルがあった場合は店頭で販売する場合もある
内容：4,000円分のクーポン券(500円分×8枚)
・クーポン詳細：店内飲食時の会計3,000円(税込)ごとに、クーポン１枚を利用できる。なお、他の割引券との併用はできない。
・クーポン有効期間(各４枚、計８枚)
1. 2026年１月13日(火)〜2026年３月31日(火)
2. 2026年４月１日(水)〜2026年６月30日(火)
※福袋は値引き対象外
■抽選の応募方法
1. 公式アプリをダウンロード
「焼肉きんぐ公式アプリ」をダウンロードして会員登録
2. アプリで応募する
アプリ内の特設ページから抽選に応募
3. 抽選結果を確認
2025年10月27日(月)以降、公式アプリにて当選発表を行う
4. 店舗で支払いをして受け取り
販売期間中に店舗でお支払いをして受け取る
※受け取る店舗は抽選応募時に指定した店舗となる
※お支払いの際に、レジでアプリの当選画面を見せること
※ご当選されなかったお客様には、2025年１月２日以降アプリスタンプを１個付与
■注意事項
・焼肉きんぐ公式アプリからの事前抽選となるため、アプリのダウンロードが必要
・事前抽選応募の際に、受け取り希望店舗をお伺いする。当選された場合は当選画面に記載された店舗でのみ、購入・受け取りができる
・キャンセル待ち受付は実施していない
・焼肉きんぐ座光寺店では福袋の販売はいない
・福袋はクーポン、その他値引きの対象外
■『焼肉きんぐ』福袋の予約、詳細
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・雅楽演奏や漫才説法、生前葬等が決定！250名超の僧侶が集まる「万博寺」【大阪・関西万博】
・突っ張るだけで簡単設置！カスタマイズが自由自在な有孔ボードの突っ張りラック
・軽い＆キャスター付きで移動が楽！折りたたみ式3連結パーティション
・秋の味覚を贅沢に味わう！天丼はま田「大粒牡蠣とかき揚げの秋天丼」
・小さくたためて、大きく使える！2WAY折りたたみボストンバッグ