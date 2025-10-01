MLB通算555本塁打のマニー・ラミレス氏（52）が1日にYouTubeチャンネル「Foul Territory」の生配信にゲスト出演。古巣のキャップではなく、“推し”選手である大谷翔平投手が所属するドジャースのキャップを着用して共演者たちを驚かせる場面があった。

9月30日（日本時間10月1日）からMLBのポストシーズン（PS）が開幕した。番組にゲストとしてリモート出演したラミレス氏はドジャースのキャップを着用して登場した。

スタジオのMC陣は「一番好きなチームがホワイトソックスだってことはみんな知ってるよね？その帽子は(シカゴかボストンに)変えないの？プレーオフではボストンを応援してる？」と尋ねた。

ラミレス氏は「(シカゴは)いい街。ボストンを少し応援してるけど、どうかな。断然ロサンゼルスを全力応援するよ」とまさかの告白に出演者を驚かせた。

さらに「自分は大谷のファン。彼はMVPだよ！」と大谷の“とりこ”になっていると明かした。

ラミレス氏は9月26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムで行われたドジャース−パドレス戦を現地観戦。バックネット裏、三塁ベンチ寄りの席に座り、イニング間に何度もビジョンに映し出されると、観客をあおるようなポーズを見せ、試合を盛り上げていた。