ヘアドライヤーの市場規模が2025年は715億円に達し、伸びていくと予想されています。

ドライヤーの市場規模が増 人気の背景とは?

ヘアドライヤーの国内市場規模が実は伸びています。富士経済によると、2025年の予測は715億円、2022年と比べ68.2%増えているということです。



新型コロナの影響でマスクをする機会が増え、顔よりも髪に目がいく人が多くなりました。また、ドライヤー単体が3万円以上と高価格帯になっています。そういったドライヤーを買う人が4割以上いるので、市場規模も大きくなっているということです。

乾かすだけではなく、顔のスキンケアまで出来るモデルもあります。

パナソニックの「ヘアードライヤー ナノケア nanocare ULTIMATE」で8万4150円です。

購入者は30代〜50代が中心で、その3割が男性だといいます。

「毎日使うので費用対効果が高い」ということで、発売から1年経っても人気だそうです。

ドライヤーにこだわる人がいる一方で、4人に1人は「ドライヤーを使わないことがある」と答えています。理由の4割以上が「乾かす時間が長いから」とのことです。

※20〜40代の女性476人「ドライヤーの使用に関する実態調査（サロニア調べ）

専門家が教える「髪の老化対策」3つのポイント

“髪の老化を防ぐ”ためにはどうすればよいのか。



溝の口駅前皮膚科の葉山愛弥院長によりますと、以下の3つのポイントがあります。

▼紫外線対策をしっかりした方が良い

→1年を通して、日傘、帽子、頭用スプレーを使用した方がいいということです。



▼毎日の洗髪

→皮脂がたまり、雑菌が増えるので、日常的に洗った方がいいとのこと。



▼ドライヤーで乾かす

→自然乾燥はNG。髪や頭皮が傷んでしまうので、ドライヤーをきちんと使いましょう。

そして、ドライヤーの使い方にもコツが必要です。注目したのは「熱変性」です。



ドライヤーを使う際、髪を熱くしすぎてしまうと、髪の主成分であるケラチンが変化して、髪が硬く、もろくなって、ダメージを受けてしまうということです。



溝の口駅前皮膚科の葉山院長は「1か所だけを熱くするのはNG」とした上で、「ちょっと温かいなと思ったタイミングで、送風に切り替えを」と話しています。

ドライヤーのノズルは縦・横どっち?使いかたの疑問を解決

日頃、疑問に思っている人もいるかもしれない「ドライヤーの使い方」についてです。

▼ドライヤーのノズルは縦?横?

→縦と横の使い方は分けた方が良いそうです。



まずは、「縦」で頭皮を集中的に乾かしてください。ある程度頭皮が乾いたら「横」にして、髪全体を幅広く乾かす。

▼ドライヤーで髪を乾かすタイミングは、洗いたて?タオルドライ後?

→タオルドライ後の方が良いです。



しかし、タオルドライはゴシゴシ擦るように拭くのはNG。髪をはさんで叩くように水分を拭き取ってください。