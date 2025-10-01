ＴＷＩＣＥやＳｔｒａｙ Ｋｉｄｓらの所属事務所・ＪＹＰエンターテインメントの創設者で歌手のパク・ジニョン（Ｊ．Ｙ． Ｐａｒｋ＝５３）が、大統領直属機関である「大衆文化交流会」の共同委員長に任命され、１日に京畿道・ＫＩＮＴＥＸ（キンテックス）で開催された発足式に登壇しメッセージを送ったと、現地メディアのスポーツソウルなどが報じた。

パク・ジニョンは「ファンのファンによる、ファンのためのコンテンツとエンターテインメントが、Ｋカルチャーの核心」「“エンタメファン文化産業”は、ファンが単純な消費者として留まるのではなく、アーティストと伴走者的な関係を築き、主体的な活動を通してパートナーになること」と発したという。

そして「韓国を、エンタメファン文化産業の中心へと躍進させ、世界中の都市へ拠点を設けて、Ｋカルチャーを通してさまざまな文化が一つとなり、世界中の人々がより近づけるようにする」と、抱負を語ったと伝えた。

またパク・ジニョンは、２０２７年１２月から毎年１２月に「ファン（ＦＡＮ）」と「現象（ＰＨＥＮＯＭＥＮＯＮ）」を組み合わせた「ＦＡＮＯＭＥＮＯＮ」と題した、フェスティバルを開催すると宣言。２８年５月からは、世界の主要都市でも同ツアーを行うと明かしたという。「ＦＡＮＯＭＥＮＯＮ」では、エンタメファン文化産業の観点から１年を振り返り、ファンの立場で最も期待を満たしてくれたアーティスト、コンテンツ、ブランドなどを選定する、授賞式を準備中だと話したことを伝えた。

発足式はＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで生中継され、Ｓｔｒａｙ ＫｉｄｓとＬＥ ＳＳＥＲＡＦＩＭがゲスト出演し、パフォーマンスを披露した。