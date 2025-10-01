LDH SCREAM¡¢¾¾°æÍø¼ù¤é·Þ¤¨¤¿¥Áー¥à¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖSCREEEAM¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤â
¡¡LDHÈ¯¤ÎD.LEAGUE¥Áー¥à LDH SCREAM¤¬¡¢¥Áー¥à¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖSCREEEAM feat. HONEST BOYZ®︎, RIKI, MASAHIRO, JIMMY, KOKORO¡×¤ò10·î7Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛLDH SCREAM¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ðー¥½¥í¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Ë
¡¡ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢LDH SCREAM·ëÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØLDH D.LEAGUER AUDITION¡Ù¤Î»Í¼¡¿³ºº¤Ë¤Æ¡¢D.LEAGUEÆ±ÍÍ¤Ë¥ì¥®¥å¥éー8Ì¾¤ÎºÂ¤òÅÒ¤±¤ÆÁè¤¦¡È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó8¥Ð¥È¥ë¡É¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¹ç³Ê¸å¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÀ¼Æþ¤ì¤â¹Ô¤¤¡¢µÒ±é¤Ë¥Áー¥à¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎNAOTO¤¬½êÂ°¤¹¤ëHONEST BOYZ®¡¢BALLISTIK BOYZ¤Î¾¾°æÍø¼ù¡¢º½ÅÄ¾¹¨¡¢PSYCHIC FEVER¤ÎJIMMY¡¢¾®ÇÈÄÅ»Ö¤ò·Þ¤¨¡¢¥Áー¥à¤Î°ìÊâÌÜ¤òÎÏ¶¯¤¯¹ï¤àÆÃÊÌ¤Ê°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Á´°÷¤¬°ã¤¦¥«¥éー¤ò¤Þ¤È¤¦¤³¤È¤Ç½½¿Í½½¿§¤Î¸ÄÀ¤òÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¥àー¥Óー¤Ç¤â¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎÅù¿ÈÂç¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ê»Ñ¤¬É½¾ð¤ä¥À¥ó¥¹¤«¤é¤¢¤Õ¤ì½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØD.LEAGUE 25-26 SEASON¡Ù¤Ï10·î25Æü¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¦LDH SCREAM ÐÔÌ´¡¡¥³¥á¥ó¥È
³§¤µ¤Þ¡¢¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡ªLDH SCREAM¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤¤¤è¤¤¤èD.LEAGUE¤¬³«Ëë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤ÁLDH SCREAM¤Î¥á¥ó¥Ðー°ìÆ±¡¢¤³¤ÎÆü¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¡¢Æü¡¹¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
LDH SCREAM¤Ï¡¢D.LEAGUE¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¼ã¤µ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¸ÄÀ¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤·¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²æËý¶¯¤µ¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Áー¥à¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬¼«³Ð¤ÈÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢Àº°ìÇÕÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£D.LEAGUE¤È¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¹ï¤ß¡¢°ìÀï°ìÀïÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âLDH SCREAM¤Ø¤Î±þ±ç¤ò¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
