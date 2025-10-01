【ポケカ】ホビーステーションが「テラスタルフェスex」「メガブレイブ」「メガシンフォニア」を抽選販売《10月2日まで》
トレーディングカードゲームを扱う「ホビーステーション」は、人気のポケモンカードゲームの抽選販売を実施しています。
2025年9月30日12時から10月2日23時59分まで、複数の再販商品の応募を受け付けています。
「テラスタルフェスex」は最大4BOXまで
抽選の対象商品を紹介します。
（1）ポケモンカードゲーム ハイクラスパック 「テラスタルフェスex」
（2）ポケモンカードゲームMEGA 拡張パック「メガブレイブ」「メガシンフォニア」
抽選は、電子チケットサービス「Livepocket」を通して実施されます。応募にあたって、Livepocketへの会員登録（無料）が必要です。
通販ではありません。応募時に購入店舗を1店舗選択する必要があります。対象店舗は首都圏を中心に、関西圏、仙台などにもあります。
（1）「テラスタルフェスex」は1BOX・5500円。当選した場合、最大4BOXまで購入できます。
当選発表は10月10日、購入期間は13日〜19日です。
（2）「メガブレイブ」「メガシンフォニア」は1BOX・各5400円。当選した場合、それぞれ1BOXまで購入できます。
当選発表は10月9日、購入期間は13日〜19日です。
（1）と（2）はそれぞれ応募フォームが異なります。両方ほしい人は、両方に応募するのを忘れずに。
商品販売時に、マイページで発行される2次元バーコードによる当選確認を行います。また、公的な本人確認書類（免許証、学生証、パスポートなど）の提示が必要です。
欲しい人は期間内の応募を忘れずに。人気のポケモンカードをゲットするチャンスですよ。
＜参考＞
抽選販売「ポケモンカードゲーム ハイクラスパック テラスタルフェスex（再販）」（ホビーステーション）
抽選販売「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック メガブレイブ・メガシンフォニア（再販）」（ホビーステーション）
（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）