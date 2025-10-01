工藤静香が9月30日、自身のInstagramを更新。親友のイモトアヤコと高尾山で登山を楽しんだ様子を報告している。

（関連：【写真】工藤静香、親友 イモトアヤコと高尾山へ 笑いっぱなしの道中に「学生さんみたい」「歳の差を感じない2人」）

工藤はInstagramに「めちゃくちゃ楽しい休日でした」と綴り、イモトと登山を楽しむ様子を投稿。工藤が「もうさ～ 絢ちゃんがお湯を沸かして、コーヒー豆をミルして、枝を探してコーヒーを入れてくれたのよ～ 本当に嬉しかったなぁ どんな高級コーヒーより何より、美味しい嬉しい絢ちゃんの枝コーヒーでした！」と綴って投稿された動画と写真には、山頂のテーブル席でイモトが用意したキャンプ道具でコーヒーを淹れる様子や、完成したコーヒーの味にハイタッチする2人の様子が映し出されている。

他にも、自然豊かな山道を楽しむ2ショット、吊り橋でのソロショットなどが続く。下山時の動画では、「蕎麦食べる時間あるかな？」と呟いたり、「めっちゃいい運動してますね、舐めてました」とイモトがストレッチしている様子などが映されており、最後は無事に下山した際の笑顔の2ショットも披露された。「前から約束していた山登り 寒くなる前に行けてよかった 皆さんにグリーンの美しさと気持ち良さをシェア」と、2人の仲の良さと登山の楽しさが伝わる投稿になっている。

コメント欄には「歳の差を感じない2人」「素敵な休日」など2人の楽しそうな姿に多くの反響が寄せられた。

（文＝本 手）