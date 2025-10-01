Mrs. GREEN APPLE 展覧会『Wonder Museum』開催決定！キービジュアルも解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

今年デビュー10周年を迎えているMrs. GREEN APPLEが、アニバーサリーイヤーを締めくくる企画となる展覧会『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』を開催することを発表。ティザービジュアルと特設サイトを公開した。

■東京、福岡、大阪で開催

展覧会については、現段階では開催日程・都市のみが発表されており、会場などの詳細は今後特設サイトで順次発表されていく予定だ。

今年夏に開催された『ミセスとCD聴こうよ。展＠TSUTAYA』などでも大いにファンを楽しませてくれたミセスだけに、期待して続報を待ちたい。

なお、OFFICIAL FAN CLUB「Ringo Jam」限定のチケットの最速先行（年会員対象）予約受付が、10月10日より開始される。

■イベント情報

『MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 「Wonder Museum」』

東京会場：2025年12月6日（土）～2026年1月9日（金）

福岡会場：2026年2月7日（土）～2月21日（土）

大阪会場：2026年3月2日（月）～3月31日（火）

■リリース情報

2025.09.28 ON SALE

DIGITAL SINGLE「GOOD DAY」

