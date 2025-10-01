きょうから10月。値上げの秋が到来です。飲料や食料品を中心に3,024品目が値上げとなったほか、岡山市内では公共交通の運賃も値上げされています。

岡山市北区にあるスーパーマーケット。取り扱う約8,000品目のうち、飲料や食料品を中心とした約1,000品目を値上げしました。

（平松咲季記者）

「こちらのインタスタントコーヒー、同じメーカの同じ商品なのですが…、きのう（9月30日）までは90グラムで500円ほど、きょう（10月1日）の入荷分からは70グラムで700円ほどと、容量が減り価格は200円上がっています」

値上げ額はインスタントコーヒーが最も高く100円～200円。ペットボトル飲料や味噌なども10円～50円上がっています。

消費者は「水道水を飲む」

（買い物客）

「何にしても高いですよね。みんな一生懸命作られているんでしょうけど」

（買い物客）

「（値上げは）しょうがない。あきらめている」

（記者）「Q普段飲んでいる飲み物の価格が上がりますが…」

（大学1年生）

「一人暮らしだからしんどい。水道水を飲まないといけない」

家計を直撃する、飲料や食料品の値上げ。要因は、原材料の高騰や人件費の上昇などによる生産コストの増加です。メーカー側の価格改定に、小売店であるスーパー側は対応せざるを得ないのが現状だといいます。

（グランドマート 岡本和恵取締役）

「今月は（値上げ品目が）特に多い印象で、各部門担当者がかなり疲弊している状態。期限が長くもつもの、在庫を持てるものは持って、なるべく価格転嫁に反映が少なくなるようには努力していますが、これだけ品目が多くなると倉庫も限られているし、お客様にストックしてもらうようにお願いするしかない」

こちらのスーパーでは、客にまだ値上げされていない商品の買い置きを呼びかけたり、可能な範囲で自社ブランドの商品の価格を据え置きにしたりといった対策を講じています。

公共交通の運賃も値上げ

一方、岡山市内に乗り入れている一部の公共交通の運賃も、きょう（1日）改定されました。路線バスは、これまで運賃が150円以下だった区間で一律160円に。路面電車は、120円～140円だった運賃を一律160円に値上げしました。運行にあたる5社は「持続的な公共交通の提供が目的」としています。

値上げの秋。今後、食料品の値上げについては一旦落ちつくとの見方もありますが、依然先行きは不透明なままです。