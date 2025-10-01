米津玄師「IRIS OUT」が史上最高記録をぞくぞく更新！大ヒットを受け米津が描き下ろしたイラスト公開
米津玄師の「IRIS OUT」（劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌）が、史上最高記録をぞくぞく更新する快挙を達成した。
■オリコン、Billboard JAPAN で歴代記録を樹立
オリコン週間ストリーミングランキング（10月6日付）にて、週間再生数3219.9万回を記録し、BTS「Butter」の記録を超えて「オリコン史上最高週間再生数を記録」の快挙を達成。歴代最高記録を樹立。
Billboard JAPAN 総合ソング・チャート「JAPAN Hot 100」（10月1日公開）では、29,533ポイントで、2023年の集計指標変更後としては、「史上最多」となるポイント数を達成。歴代最多記録を樹立。
米Billboardグローバル・チャート「Global 200」（10月4日付）でも5位にランクインし、Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」、YOASOBI「アイドル」を抑え、「日本語楽曲の最高位」を達成。歴代最高記録を樹立した。
そして、歴代記録を塗り替える脅威の大ヒットを受け、米津玄師が描き下ろした『チェンソーマン』天使の悪魔のイラストが公開された。
なお、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』エンディングテーマとなる、米津玄師, 宇多田ヒカル「JANE DOE」もダウンロードランキングにて初登場1位、ストリーミングは2位を記録、各種チャートは「IRIS OUT」「JANE DOE」の1位2位独占した。
Illustration by 米津玄師 ※メイン写真
■リリース情報
2025.09.15 ON SALE
米津玄師
DIGITAL SINGLE「IRIS OUT」
2025.09.22 ON SALE
米津玄師, 宇多田ヒカル
DIGITAL SINGLE 「JANE DOE」
2025.09.24 ON SALE
米津玄師
SINGLE「IRIS OUT / JANE DOE」
■映画情報
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
9月19日（金）全国公開
(C)2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
■関連リンク
劇場版『チェンソーマン レゼ篇』作品サイト
https://chainsawman.dog/movie_reze/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecord