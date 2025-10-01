奈良美智さん、グッズ売り上げの一部を花蓮の洪水被害支援に 約1000万円寄付／台湾
（台北中央社）現代美術家の奈良美智さんは、台湾巡回展で販売したグッズの売り上げから200万台湾元（約966万円）を、東部・花蓮県で発生した洪水被害の被災者支援のために寄付する。グッズ製作を担当する企業が1日、発表した。
巡回展のグッズ製作を担う「ビッグアート」（大鴻芸術）は1日、巡回展の公式フェイスブックを通じ、奈良さんとの協議の末、グッズ売り上げの中から200万元を洪水被害の被災者支援のために寄付することを決めたと明らかにした。
奈良さんは先月29日には、福島県で4、5両日に開かれる音楽フェス「風とロック芋煮会」で、油性マジックで腕に絵を描く「マッキータトゥー」を実施し、売り上げの全額を花蓮の被災地に寄付すると自身のX（旧ツイッター）で発表。同30日には、この取り組みとは別に「台湾のグッズ製作担当会社と共に何か出来ないかと考えています」と明かしていた。
奈良さんは2023年から、台湾のために描いた作品「Hazy Humid Day」を10年かけて台湾各地で展示するプロジェクトを実施している。
洪水被害は先月23日、東部・花蓮県で発生。台風18号に伴う大雨で山間部のせき止め湖から水があふれ、濁流が下流の市街地を襲った。この洪水被害で18人が死亡、139人が負傷し、1日午後4時現在で6人が行方不明となっている。
（王宝児／編集：名切千絵）
巡回展のグッズ製作を担う「ビッグアート」（大鴻芸術）は1日、巡回展の公式フェイスブックを通じ、奈良さんとの協議の末、グッズ売り上げの中から200万元を洪水被害の被災者支援のために寄付することを決めたと明らかにした。
奈良さんは2023年から、台湾のために描いた作品「Hazy Humid Day」を10年かけて台湾各地で展示するプロジェクトを実施している。
洪水被害は先月23日、東部・花蓮県で発生。台風18号に伴う大雨で山間部のせき止め湖から水があふれ、濁流が下流の市街地を襲った。この洪水被害で18人が死亡、139人が負傷し、1日午後4時現在で6人が行方不明となっている。
（王宝児／編集：名切千絵）