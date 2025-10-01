県立高校の再編整備計画。



県教育委員会は、7つの市の14校を再編統合し7校にする方針を盛り込んだ計画の素案を県議会の委員会で示しました。



県内の中学校の卒業者数が減少していることを受け、県教委は2022年度からを前期、2027年度からを後期として高校再編整備計画を進めています。



きょう報告された「後期計画」の素案によると、再編統合の対象は7つの市の14校で、



29年度に統合されるのが下松と華陵。

30年度が、豊浦と長府、萩と萩商工。

31年度が新南陽と南陽工業、宇部工業と小野田工業。

32年度が岩国商業と岩国総合。

33年度が下関西と下関南です。





このほか、岩国高校坂上分校など3つの分校は、生徒募集の停止を検討するということです。計画には 学科の改編案も盛り込まれています。美祢青嶺など3校では現在の「普通科」を、また防府西では現在の「総合学科」をそれぞれ「未来デザイン科」に改編し進学や就職に向けた教育の充実を図ります。また、山口中央高校には教員をめざす生徒への教育を充実させる「普通科教職コース」や、情報教育の充実を図る「デジタル創造科」を新設する方針です。県教委では 今後、県内15か所で説明会を開いたのち、今年度中の計画策定を目指します。