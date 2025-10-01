ここ数日、女優・柴咲コウの“激変姿”が、SNSで話題になっている。

9月23日、株式会社明治の公式アカウント「チョコレート大作戦」がXを更新。同社による「サステナビューティープロジェクト」が打ち出した商品「カカオボーテ」と、柴咲のコラボ動画が公開された。動画に出演した柴咲は、

「こんなにおいしいのに、美容をサポートしてくれるところと、サステナブルなカカオセラミドが入っていて、まさにサステナビューティーなスイーツだなと感動しています」

と商品を絶賛していた。

だが、動画の反応を見ると、注目を集めたのは商品だけではなかったようだ。Xでは、動画に映った柴咲の顔に、違和感を抱いた人の声が続々と寄せられている。

《なんか口元こんなだった？》

《え？柴咲コウってこんな顔だったっけ？。。。。。》

《あれ？？柴咲コウってなんだか顔の雰囲気変わった？》

動画を確認すると、たしかに、いつもより表情がのっぺりとし、口元がぷっくりしたような印象だ。また、髪の毛が黒で、眉毛が薄い色味になっていたことから、「誰だか分らなかった」という指摘も。動画の終盤、チョコを食べながらこちらに微笑みかける笑顔は、いつもの柴咲だったが……。

「現在44歳の柴咲さんですが、Instagramで発信している日々の様子を見る限り、その美貌は変わりません。コラボ動画での違和感は、光の当たりすぎや角度の問題だったのかもしれません。いつもはキリッとした黒眉が印象的ですが、今回は眉毛が薄い色味だったのも、“のっぺり感”を加速させてしまったのではないでしょうか」（芸能記者）

柴咲といえば、この夏にも世間を騒がせる出来事があった。

「今年7月、柴咲さんが経営する会社『Les Trois Graces（レトロワグラース）』からスタッフが大量退社したと『女性自身』が報じました。収入に直結する女優業よりも、音楽活動に力を入れたいという方針に社員たちが戸惑い、大量離脱につながったと伝えられています。

近年は“自然派”の価値観に傾倒している様子が目立ち、7月公開の『CHANGE』インタビューでは、野菜の有機栽培や音楽の周波数などに興味があると語っていました。歳を重ねるにつれ、趣味嗜好に変化が生じているのかもしれませんが、『どこへ向かっているの？』と戸惑うファンの声も出てきています」（芸能記者）

“異変”が度重なり、ファンの“周波数”は不安定な様子だ。