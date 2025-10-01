「何を考えていたのか分からない」CLで格下ボデ／グリムトにまさかのドロー。敵の代表FWに翻弄されたトッテナム守備陣をマクマナマンが酷評
現地時間9月30日にチャンピオンズリーグ（CL）のリーグフェーズ第２節で、トッテナムがボデ／グリムトと敵地で対戦した。
リーグフェーズ第１節でラ・リーガのビジャレアルに１−０で勝利したトッテナムだったが、今節は格下と見られるノルウェーのクラブに大苦戦。序盤から攻め込まれる展開で、スコアレスで終えた前半はシュート数で３対11と圧倒された。
迎えた後半、53分に25歳のノルウェー代表FWイェンス・ハウジにカットインから見事なゴールを決められると、66分にも“軽い守備”からまたもハウジに得点を許す。２点のビハインドから、68分にDFミッキー・ファン・デ・フェンの反撃弾、89分に相手DFのオウンゴールでなんとか追いついたが、試合は戦前の予想とは大きく異なるドロー決着に終わった。
言うなれば、ハウジたった一人にやられたトッテナムのDF陣を、かつてリバプールなどで活躍した元イングランド代表MFスティーブ・マクマナマン氏が酷評した模様。現地メディア『TNT SPORTS』が伝えている。
「U-19の選手が今日の試合を見たら発狂するだろう。２失点目の時、ジェド・スペンスが準備の段階で何を考えていたのか分からない。彼には守備の才能がまったくない。彼らがチャンピオンズリーグの舞台で、あのような軽率な失点はありえない」
トッテナムは次戦、プレミアリーグ第7節で12位のリーズ・ユナイテッドと対戦する。果たして課題が見えた守備を立て直すことはできるのだろうか。
