2025年10月2日（木）から10月5日（日）の4日間、東京都の『代々木公園』にて、北海道の食が集結する『第35回 北海道フェアin代々木』が開催されます。

道産牛の肉寿司や、北海道朝一丼、炙り牛トロいくら丼、濃厚札幌味噌ラーメンなど、北海道ならではの味わいが一同に集結！

さらに、初登場の十勝牛トロ丼や、山本牧場ソフトなど、見逃せないグルメも盛りだくさん！

今年は『サッポロ生ビール黒ラベル』を購入の方を対象に値引券が当たるガチャも、各日先着100名様限定で実施されますよ！

詳細情報

第35回 北海道フェアin代々木

開催日時：2025年10月2日（木）～10月5日（日）10:00～19:00

※北海道ふるさと会ゾーンは18:00まで

※最終日は18:00まで

開催場所：代々木公園野外ステージ前広場（NHK放送センター横）

入場料：無料

※雨天決行／荒天中止

北海道Likers編集部のひとこと

例年20万人以上の方が来場する、代々木公園の“秋の風物詩”として親しまれている北海道の味覚を楽しめるイベントが今年も開催されます！

今年はさらにパワーアップして初出店のお店も多数！

秋の風を感じながら、ぜひ北海道の恵みを味わって食欲の秋を堪能してくださいね◎

文／北海道Likers

