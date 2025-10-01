値上げが優しすぎる。

ガジェットからバッテリーから家電、まさかのEV車まで。幅広いラインナップで高コスパプロダクトを送り出してくるXiaomi（シャオミ）。

その価格的な魅力は、間違いなくシャオミを選ぶ理由となっていると感じているのですが、残念ながら10月1日から価格改定（値上げ）が行なわれました。

値上げが行なわれたのは44製品。資材・部品価格の高騰や為替変動、物流コストの上昇などを受けての値上げとしています。その値上げ幅は、100円から1,000円となります。

見間違いかな？ いやいや、100円から1,000円です。

たとえば、トップ画像左の「Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh (Integrated Cable)」は2,180円 → 2,280円の100円値上げ。この他にも半数以上の製品が100円〜200円程度のお駄賃レベルの値上げに収まっています。シャオミは儲ける気がないの？ いや、ありがてえけど！

あと、余談かもしれませんが、

Amazonだと原稿執筆時点（2025年10月1日 12時）で、まだ値上げが反映されていない製品もありました。回収いそげ。

