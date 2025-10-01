お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也（55）が30日深夜放送の中京テレビのトークバラエティー番組「太田上田」（火曜深夜0・59）に出演。夏休みの海外旅行で米国を訪れ、ドジャースの試合を観戦したものの、スタジアムでまさかの人物に間違えられた事を明かした。

上田は夏休みに妻、息子、義両親の5人で米ロサンゼルスへ渡航。現地では大谷翔平投手ら擁するドジャースの試合を観戦した。

試合後、居合わせた日本人ファンから写真撮影を求められた上田。気さくに応じていると、メキシコ人と思われるカップルからも声をかけられ、写真撮影のリクエストを受けたという。

上田は「俺のこと知らないよね」と思いながらも応じると、カップルから「あなたに会えて凄くうれしい、あなたの息子さんは素晴らしいって言われて…」と何度も伝えられたという。

上田も息子も心当たりがなくポカンとしていたところ、カップルは「あなたの息子はファンタスティックだ。あなたの息子は史上最高のプレーヤーだ」と感激しながら伝えてきたとし、「俺のこと、大谷の親父だと思ってる。全然、意味わかんねえけど」と、大谷の父と間違われたことを明かした。

結局、否定はせず「なんて言っていいかわからないから、サンキュー、サンキューって(言った)」と、その場を切り抜けたと振り返っていた。

」