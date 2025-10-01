本紙評論家の能見篤史氏（46）がオリックス選手の本音に迫る企画「能見さんが聞く！！」。今年6回目は若月健矢捕手（29）を直撃した。30日時点で今季は6年ぶりに出場試合数が100試合超えの117試合で、打撃でも3度のサヨナラ打など勝負強さを発揮。来年3月の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）出場にも期待がかかる扇の要が、侍ジャパンで投手コーチも務める能見氏にシーズン最終盤への決意を打ち明けた。（取材・構成 阪井 日向）

能見氏（以下、能見） 若月選手、よろしくお願いします！レギュラーシーズンも最終盤。順位も3位に確定しましたけど、チームとして全体的にどうですか？

若月 よろしくお願いします。捕手として、何かもっとできたんじゃないかなと。思うことはいっぱいありますね。

能見 今年は、なかなかうまくいかない投手が非常に多いなと。リードする側としてはどんな感じですか？

若月 宮城も離脱（※注1）があったりだとか、東がいなかったり…。曽谷もいなくなったりしましたし先発はちょっと難しかったですね。リリーフは岩崎さんが加入して入山だったり横山（楓）が上がってきて。そのあたりから（投手陣が）そろってきた感じはします。

能見 今年は（若月選手自身の）打撃もいい。（元々）あれぐらい打てたと思うんですよ。

若月 能見さんはずっと（打撃力を）買ってくれていましたね。今年は、ちょっと自信になってきたのかなと。

能見 僕はずっと言っていたんですけど。半信半疑というか、自分にずっと疑いを持っている。今はどちらかというと、チャンスで回ってこいと思っているでしょ？

若月 なかなか回ってこないです（笑い）。どちらかというと（チャンスを）拡大するのが好きですね。一、三塁をつくったりとか、作戦に絡みたいです。

能見 広角にうまく打てるし、右方向にもうまく打つ。

若月 方向を決めて打つタイプだと思うので、そっちの方が自分に合っているのかなと。

能見 足は速くないからね…。

若月 今年は盗塁2個決めていますけどね！

能見 そこは自信持つの？（笑い）。僕、一応日本代表のコーチもさせていただいているので。代表というのは、若月選手にとっては興味がある部分ですか？

若月 もちろん、代表は…。やってみたいなという気持ちはあります。

能見 いつも自問自答してませんか？例えば、そういう大舞台になった時に“いや、自分は…”みたいな。

若月 それはあるかもしれないですね…。過小評価していますかね。でも、（捕手としては）なかなか…。中嶋前監督（球団スペシャルアドバイザー）であったり、同僚に森友哉もいますから。そんなに自信を持てるような要素はなかったですけどね。

能見 若月選手の持っているものもそうですし、もっと自信を持つところはしっかりと持って。一緒にやっているときから、そんなに（自分を）疑わなくていいのにと。そう見てて思うところはたくさんあった。

若月 心配性なんです。家の鍵は閉めたっけとか、エアコンは消したっけとか毎回気になりますね。

――侍ジャパンで山本由伸（ドジャース）と再びバッテリー結成も。

若月 （今年は）時間がなくてなかなか（山本の登板を）見られなくて。高めのストレートを凄く投げているなとは、なんとなく思っているんですけど。

能見 確かに高めのストレートを振ってくる割合も、向こうは多い。全然日本のタイプと違う。だから、ちゃんと研究しといてよ。

若月 （メジャー中継が見られる）アプリに入ります（笑い）。

能見 今後はCSもある。

若月 （能見さんは）2、3位の経験ありますか？僕は、（CS出場時は）1位しか経験がなくて。

能見 阪神時代にリーグ2位で日本シリーズに出ました。1位（で出場）の時のプレッシャーとは全く別物でした。だって2位ですもん。失うものはほぼほぼないというか。

若月 なるほど。いいこと聞きました。下克上、頑張ります！

※注1 宮城は8月8日に軽度のコンディション不良で登録抹消。東は昨季8月に右肘の手術を受け、今季初登板は5月6日だった。曽谷は9月14日のソフトバンク戦で折れたバットが胸部に当たったため翌15日に抹消された。