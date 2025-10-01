人気・実力ともにトップクラスの日本人女子タッグが仲良し動画をアップ。しかし、直近のやり取りを知るファンからは「本当の愛？ 偽物か？」などと心配のコメントも寄せられている。

【映像】本当に仲良し？ 日本人女子タッグの“意味深動画”

WWE女子スーパースターのアスカが9月28日、自身のX（旧Twitter）を更新。ユニット“カブキ・ウォーリアーズ”としてともに活動する日本人パートナー、カイリ・セインとの仲睦まじいやり取り動画を公開した。

音楽に合わせて、お互いが褒め合うようなリアクションを交互に繰り返す2人。一見、タッグの強力な結束を表す動画に思えるが、直近の2人を取り巻くストーリーラインを知ると、違った視点が見えてくる。

日本人レスラーも多く活躍するWWEにおいて現在もっとも注目されているのが、今やWWEを代表する女子スーパースターとなったイヨ・スカイとアスカの抗争だ。アスカの一方的な嫉妬と暴走に振り回されたイヨが、日本時間9月30日に放送された「RAW」でアスカとの完全決別を宣言。その間、カイリはかつての仲間であるイヨと現パートナーのアスカとの板挟みとなり、アスカの命令によって悲痛な表情でイヨに必殺技“インセイン・エルボー”を見舞うなど、煮え切らない態度を隠さなかった。

アスカとの“主従関係”がはっきりとわかる最近のストーリーだけに、本投稿にも「アスカとの愛は本当か？ 偽物か？」「最高のストーリーラインを楽しんでほしい」「WWEで最もホットなタッグチームだ」と、さまざまなコメントが寄せられていた。

