今欲しいのは「レイヤードワンピ」と「キレイめブラックドレス」
涼しい日も増え、レイヤードスタイルが楽しめる秋がやってきました。そこで、おすすめワンピースを人気ブランドにリサーチ！ 気温に合わせてレイヤードでスタイリングの雰囲気を変えられるものが増えています。また、ホリデーシーズンにも活躍するブラックワンピースも豊富です。
冬まで着られるレイヤードワンピをチェックして！
少しずつ涼しくなってきて、秋を感じるようになりました。季節の変わり目に重宝するのは、重ねるインナーを変え、羽織りを変え、ロングスパンで活用できるレイヤードワンピです！
「JOURNAL STANDARD relume」のツイード生地ジャンパースカート
【10月入荷予定】ヘリンボンジャンパースカート\13,200（JOURNAL STANDARD relume）
へリンボン柄のツイード生地で仕上げたクラシカルなジャンパースカートは、季節の変わり目にぴったりなアイテム。カジュアルなカットソーに合わせたり、キレイめなブラウスに合わせたり、様々なテイストと重ね着しやすく１枚あると便利です。
「JOURNAL STANDARD relume」のカジュアルなロングキャミワンピース
ウォッシャブルブラッシュロングキャミワンピース\12,100（JOURNAL STANDARD relume）
ふんわり軽やかなへリンボン素材で仕上げた、カジュアルなキャミワンピースで一気に秋冬気分を盛り上げて。Tシャツやニットなどレイヤードアイテムで気温調節が出来て大活躍です。
「GALLARDAGALANTE」のオールシーズン使えるレオパード柄ワンピ
ディープVキャミワンピース\23,100（GALLARDAGALANTE）
体型を選ばず、さらにシーズンレスで使えるキャミソールワンピが魅力的。高めの位置にウエスト切り替えが入っているので脚長効果も抜群です。今季注目のレオパード柄も、シックな色味で取り入れやすく、いつものスタイリングを盛り上げてくれます。
「RHC」のカジュアルベロアワンピースで華やぎをプラスして
ベロア キャミソール ドレス\31,900（RHC）
通常のベロアよりもカジュアルな風合いのクラッシュベロアを使用したキャミソールワンピースです。プリントTシャツなどカジュアルなアイテムと相性抜群で、ルーズに着こなせるのが特徴。ニットを上からざっくりと羽織ってもサマ見えするデザインです。
普段使いにも便利なブラックドレスをセレクト
イベント満載な秋冬には、ブラックワンピースが大活躍。ジャケットやカーディガン、コートを合わせて、様々なシーンでロングシーズン活躍するワンピースをセレクトしました。
「GALLARDAGALANTE」の着回し力抜群なシンプルミニドレス
【HERITANOVUM】パフショルダーミニドレス\46,200（GALLARDAGALANTE）
ボリューミーなパフスリーブが印象的なブラックミニドレスです。ブーツ合わせたドレッシーな着こなしや、デニムと合わせたカジュアルなスタイリングにも。綿混合のシャリ味のある生地でまだ暑い時期にも着やすく、ストンとしたシルエットで体型カバー力も抜群です。
「Demi-Luxe BEAMS」東原妙子さんコラボのキャミソールワンピ
エディター東原妙子 × Demi-Luxe BEAMS / シャイニー キャミソール ワンピース\28,600
デコルテの直線的な開きが大人の抜け感を演出するシンプルなIラインブラックワンピースです。１枚で着ればドレッシーに、ブルゾンを羽織れば普段使いにも活躍。スニーカーにもヒールにも合わせやすいデザインです。
「IENA」のさらりと着られて着心地抜群なニットワンピース
クルーネックニットワンピース\20,900（IENA）
程よいサイズ感で着心地の良いクルーネックニットワンピースは、キレイめな素材でカジュアルシーンにも、セミオケージョンシーンにも活躍。シックなブラックワンピですが、ウエスト部分にさりげなく編み柄を加えニュアンスを出しているのもポイントです。
「UNITED ARROWS」のふんわりエレガントなノースリーブワンピ
ツイル ビエラ プリーツ ワンピース\34,980（UNITED ARROWS）
シャリ味のある柔らかで軽やかなウール・ポリエステル生地を使用してふんわりと仕上げたノースリーブワンピです。清涼感のある生地で、まだ暑さの残る秋にぴったりのアイテム。手洗可能なのも嬉しいポイントです。ジャケット合わせできちんと感のあるスタイルにも。
今回は、人気ショップにリサーチしたおすすめ秋ワンピを特集しました。気温や気分に合わせて雰囲気を変えられる、優秀アイテムをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。
senior writer：Eiko Yanagibori