パパさんが階段の手すりを修理していると、興味津々な猫さんたちが集まって…？作業を眺める光景があまりにも可愛すぎると、大きな反響を呼んでいます。

こちらの投稿は記事執筆時点で52万回再生を突破し、「世界一可愛い現場監督」「凄い人間味のある凝視だな笑」「これは笑っちゃうやつです」といったコメントが寄せられました。

【動画：お父さんが階段の手すりを修理していると…『集まってきた猫』の行動が可愛すぎる】

気になっちゃう猫さんたち

YouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、パパさんが階段の手すりを修理していたある日の様子。興味津々な様子で寄ってきたのは、豆大福くんとオデコちゃん兄妹です。

階段に座って下から見上げるオデコちゃんに対して、階段の中腹辺りでお腹をぺたんとつけて座っていたという豆大福くん。修理箇所が折り返し地点の近くなので、超至近距離だったそう。まるで特等席のような場所から、パパさんの作業をじーっと眺めていたといいます。

現場監督？

金具のネジをドライバーで回す様子を特に熱心に見ていたというのが、豆大福くんです。ちょこんとした前足とコテンとお顔を傾けた姿は、たまらない可愛らしさ！こんなにも愛らしい姿で見つめられたら、作業に集中できないかもしれません。

大人しく見ていた豆大福くんでしたが、お手伝いのつもりなのか急に手を出したり、金具を何度も噛んでいたそう。もしかして、強度チェックをしてくれていたのでしょうか。可愛い兄妹のおかげで、修理作業も楽しそうです。

みんな集まって…

作業中に寄ってくるのはやはり猫のサガなのか、パパさんが洗った猫用トイレにシートや砂を入れている時にも、猫さんたちが大集合。兄妹の両親であるひまわりちゃんと秀吉くん、後方には先住猫ひのきちゃんの姿もあったそうです。そして、砂を入れた瞬間に…。

秀吉くんがみんなに注目される中で大胆に使用し、パパさんはママさんと笑いながら「洗った甲斐があるわ」と優しい言葉をかけていたそう。猫あるあるな行動をたくさん見せてくれた猫さんたちなのでした。

投稿には「思いのほか、首の角度が絶妙で可愛すぎてどうしよう」「たまたま視界に入ってるんじゃなくて自ら見つめてるのが可愛い」「勉強熱心かと思ったら緩んでないか指導してて草」「この「THE 興味津々」って顔がたまりません」「プレッシャーがすごいw」「ほんと可愛らしい角度で覗き込むなあ…笑」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、5匹の猫さんたちと猫ファーストなご家族の日常の様子が投稿されています。可愛い豆大福くんたちとのほのぼのとした日々の様子に癒されますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。