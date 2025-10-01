ILLITモカ＆イロハ、メンバーの“日本語あだ名”お披露目 リリース記念ミニ特番配信スタート
【モデルプレス＝2025/10/01】5人組ガールグループ・ILLIT（アイリット）が出演する特別番組『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' リリース記念ミニ特番』が、「ABEMA（アベマ）」にて配信スタートする。
【写真】ILLIT、キャミ衣装姿で圧巻透明感
同番組は、9月1日にJapan 1st Single『時よ止まれ』をリリースし、待望の日本デビューを果たしたILLITによる特別番組。番組内では、タイトル曲「時よ止まれ」と収録曲「Topping」のライブ映像をフルサイズで公開。さらに、メンバーのMOKA（モカ）とIROHA（イロハ）が、日本にいるファンにより愛されるために考案した韓国出身メンバーの“日本語あだ名”をお披露目し、予想外のネーミングにWONHEE（ウォンヒ）の表情が一変する一幕も。
また、新曲「時よ止まれ」のダンスをメンバーが直接レクチャーする特別企画に加え、2026年春に「ABEMA」での独占放送が決定している『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』のスタジオキャストを務めるMOKAとIROHAが、サバイバル番組での自身の経験や当時の想いを語る胸熱トークも。ここでしか見られないILLITの魅力が詰まった特別番組となる。（modelpress編集部）
