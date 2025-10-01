7人組アイドルグループメンバー、当て逃げ被害報告「正直怖すぎて涙止まらなかった」
【モデルプレス＝2025/10/01】7人組アイドルグループ・煌めき☆アンフォレントの公式X（旧Twitter）が、10月1日までに更新された。メンバーが当て逃げの被害にあったことを報告した。
【写真】7人組アイドル「警察で現場検証中」事故直後の様子
28日、公式Xでは「本日未明、小織りあがひき逃げ事故に遭い、現在警察で現場検証中です。幸い大きな怪我はありませんが、打撲の可能性があるため、本人の判断によりライブ出演を見合わせる場合がございます」と報告。続く投稿では「先ほどの事故について小織りあは軽症ですが多少の違和感があり病院で診察中です」と小織の様子を伝えた。
なお、事故については「同席の月埜みみが逃走車両の写真を撮影し特定しましたが加害者に認知がなく“当て逃げ”として扱われるようです」と説明。「今後は警察・保険会社と対応を進めていきます」とした。
これを受けて小織は「ご心配おかけしてすみません」と謝罪し、「めちゃ元気なのですが、段々身体の痛みが増していて検査してます」と状況を報告。「皆のコールが聞けてお顔みれて元気出ました、北海道ありがとうございました」とファンへの感謝をつづりつつ、「正直怖すぎて涙止まらなかったので、ネタに昇華してもらった方が助かります！！おじいちゃん運転手は左右見てね！？」と心境を吐露している。
煌めき☆アンフォレントは、2015年10月31日に「三重のご当地アイドル」として結成されたアイドルグループ。現在は佐藤栞、 陽葵なな、小織、月埜みみ、甘楽ゆい、鈴木Mob.、 橘すずの7人で活動している。（modelpress編集部）
◆7人組アイドルメンバー、北海道で当て逃げ被害
◆7人組アイドルグループ・煌めき☆アンフォレント
