【マクドナルド】に急げーーーーッ！！ キャラパケが可愛い♡「新作スイーツ」

【マクドナルド】から登場した新作スイーツとハッピーセットに注目が集まっています。今回のテーマは、大人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」。限定パッケージやキュートなグッズが魅力のアイテムが勢ぞろいです。特別感あふれるラインナップは、チェックしておいて損はなさそうです。

パケ買い必至の一杯「マックフルーリー マイメロディ & クロミ ブルーベリーヨーグルト味」

9月17日から期間限定で登場したマックフルーリーは、可愛らしいビジュアルとさっぱりとした味わいが魅力の一品です。マイメロディ、またはクロミの限定カップで提供されいますが、公式HPによると「数量限定パッケージはなくなり次第終了」とされているため、気になる方は早めのチェックをおすすめします。

ハッピーセットも見逃せない！「マイメロディ & クロミのリボンチャームきんちゃく」

同じく注目したいのが、ハッピーセットの第3弾として10月10日から再登場する「マイメロディ & クロミのリボンチャームきんちゃく」。第1弾でも話題となったこのきんちゃくは、リボンチャームがついた可愛らしいデザインと、裏表で異なる柄が楽しめる仕様が魅力です。第2弾のおもちゃとあわせて展開される予定なので、タイミングを合わせてマックへ向かいましょう！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@collblanccc様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里