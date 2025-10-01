

チャレンジングな役柄だった本作を「ドキドキして2回観てしまった」と話す高橋海人

芳根京子、高橋海人、西川愛莉、武市尚士、中沢元紀、坂下雄一郎監督が１日、都内で行われた11月14日に全国公開される映画『君の顔では泣けない』 ジャパンプレミアに登壇。脚本を読んだ時の印象や撮影の裏話について語った。

【写真】“ウキウキ”でジャパンプレミアに登場した高橋海人 原作は、君嶋彼方氏のデビュー作にして話題となった『君の顔では泣けない』。ある日突然、誰かと体と心が入れ替わってしまうという王道の設定に、「15年間も入れ替わったまま」という異色の設定が加わり、新たな感動の物語を紡ぎ出す。

入れ替わってしまうふたり、坂平陸と水村まなみを演じるのは、今回初共演となる芳根京子と高橋海人。高校生時代の陸とまなみは、西川愛莉と武市尚士が演じた。 映画のお披露目を終え、高橋は「毎日集中して頑張ってきた作品なので、やっと皆さんの元に行くんだなって、ちょっと寂しい気持ちと嬉しい気持ちが半分半分」と、安堵と名残惜しさが入り混じった複雑な心境を吐露。そして「初めてこの作品を観たとき、ドキドキして2回観てしまった」と、自身の出演作ながら深く心を動かされたことを明かした。 脚本を読んだ印象について、高橋は「自分にとってチャレンジングな作品になる」と直感したという。「15年間を過ごしていく中での、少しずつの心の揺らぎだったり、それぞれが人生でどういう選択をしていくかとか、しっかり重たい作品になっている」と、作品が持つテーマの深さに言及。 さらに「自分がすごく難しいなと思ったポイント」として、普通の喜怒哀楽ではない、二人だけが持つ感情の表現を挙げた。「例えば、嬉しいことがあっても、それが入れ替わっている誰かの体を借りている状態の自分だったら、ただ嬉しい気持ちだけじゃなくて、申し訳ないなとか、切ないなとか、今相手はどうしているんだろうとか…」と、二重の感情を演じ分ける難しさを熱弁。「この作品は生半可な気持ちで臨んだら痛い目に遭う」と、並々ならぬ覚悟で撮影に臨んだ心境を明かした。 役作りについては、驚きのリハーサル秘話が飛び出した。 高橋は「一番最初に芳根ちゃんのYouTubeを観て、どんな仕草をするんだろうとか、形として入ってみようとかいろいろ考えていた」と、まさに“体当たり”の役作りを告白。しかし、リハーサルを経て「見ていただく方にストレートに見てもらうためには、本当に気持ち勝負でいた方がいいね」という結論に至ったという。「身振り手振りみたいなのを本当に最小限にして、気持ちだけで行った方がいいかもね、という話をして」と、芳根との間で演技の方向性を突き詰めたエピソードを披露。「それが分かってから、自分もすごく伸び伸びと、現場に向かえた」と、そのディスカッションから自身の演技を解放させたことを明かした。

最後に高橋は、「皆さんがこの映画を見て、自分の人生を振り返って、自分の人生って唯一無二だなとか、愛しいものだなとか、そういうふうに気づいてもらえるきっかけになる映画になったらいいなと思っています」と、作品に込めた熱い想いを語り、イベントを締めくくった。