元HKT48のメンバーで、タレントの渡部愛加里（わたなべ・あかり＝20）がこのほど、自身初の写真集（宝島社）を2025年11月19日に発売することを発表した。それにあわせて、まぶしすぎる大胆ショット連発な先行カットが公開された。



【写真】アイドル時代は見られなかった大胆カット！20歳の覚悟が伺えます！

今作は渡部がHKT48時代に過ごした福岡で全編撮影。屋形船を楽しむ様子や屋台での食事シーンなど、等身大の渡部が感じられるカットが掲載されている。また、ランジェリーカットや水着ショットにも初挑戦。先行カットでも、アイドル時代は見せることのなかった黒のシックなランジェリー姿などが公開された。担当者は「普段は見せない大人っぽい表情から無邪気な姿まで、魅力が詰まった一冊になっています」と告知した。



念願の初写真集発売に際し、渡部は「1st写真集の発売が決定しました!!ずっと昔から写真集は憧れだったので発売できることがすごく嬉しいです!」と喜びのコメント。内容についても「大好きな福岡で撮影しました!初めて行く場所もあってすごく楽しかったです!皆さんに初めてお見せするカットも、私らしいカットも盛りだくさんになってます! 楽しみに待っていてください!!」とアピールした。



（よろず～ニュース編集部）