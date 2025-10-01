ILLITの日本デビュー記念ミニ特番、ABEMAで配信開始 韓国出身メンバーの“日本語あだ名”もお披露目
5人組ガールグループ・ILLITが出演する『ILLIT Japan 1st Single '時よ止まれ' リリース記念ミニ特番』が、「ABEMA」にて配信をスタートした。
【写真】「Topping」の振り付けも披露するILLIT
同番組は、9月1日に日本1stシングル「時よ止まれ」をリリースし、待望の日本デビューを果たしたILLITによる特別番組。番組内では、タイトル曲と収録曲「Topping」のライブ映像をフルサイズで公開。さらに、メンバーのMOKAとIROHAが、日本にいるファンにより愛されるために考案した韓国出身メンバーの“日本語あだ名”をお披露目し、予想外のネーミングにWONHEEの表情が一変する一幕も…？
また、新曲「時よ止まれ」のダンスをメンバーが直接レクチャーする特別企画に加え、2026年春に「ABEMA」での独占放送が決定している『WORLD SCOUT THE FINAL PIECE』（2026年春放送予定）のスタジオキャストを務めるMOKAとIROHAが、サバイバル番組での自身の経験や当時の想いを語る胸熱トークも必見。ここでしか見られないILLITの魅力が詰まった特別番組となっている。
【写真】「Topping」の振り付けも披露するILLIT
同番組は、9月1日に日本1stシングル「時よ止まれ」をリリースし、待望の日本デビューを果たしたILLITによる特別番組。番組内では、タイトル曲と収録曲「Topping」のライブ映像をフルサイズで公開。さらに、メンバーのMOKAとIROHAが、日本にいるファンにより愛されるために考案した韓国出身メンバーの“日本語あだ名”をお披露目し、予想外のネーミングにWONHEEの表情が一変する一幕も…？