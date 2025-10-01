千葉ロッテ、公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」26年新メンバーオーディション実施へ
千葉ロッテマリーンズは1日、球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」の2026年新メンバーオーディションの募集を6日正午より開始することを発表した。
【写真あり】似てる？タレントに転身したロッテ・黒木知宏コーチの長女・芽依
対象は、2026年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした人。申し込み期間は6日正午〜17日午後11時59分までとなり、一次審査(書類審査)の合否は24日を予定。その後31日、11月1日、2日のいずれか1日程を二次審査として実技審査、11月4日、5日のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。
「M☆Splash!!」は2004年に結成され、今年で21周年を迎え、マリーンズ主催試合でのグラウンド内などでのダンスパフォーマンスをはじめ、スタジアム内での各種ファンサービスイベントのサポートや千葉県内で開催される各種イベントや学校訪問、ボランティア活動といった地域貢献活動にも参加し、スタジアムやチームだけでなくファンや千葉県も盛り上げるチアパフォーマー。球団公式キッズダンススクール「マリーンズ・ダンスアカデミー(MDA)」のインストラクター業務を通して、次世代のM☆Splash!!を育てる活動も行っている。
■2026年M☆Splash!!新メンバーオーディション概要
応募方法：球団ホームページの応募フォームからエントリー。※WEB応募のみ
応募期間：2025年10月6日正午〜17日午後11時59分
一次審査：書類審査（合否に関わらず10月24日までにオーディション係からメールにて連絡
二次審査：実技審査（10月31日、11月1日、2日のいずれか1日程に参加
最終審査：面接 11月4日、5日のいずれか1日程に参加
合格発表：11月12日までにオーディション係からメールにて合否結果を連絡
【写真あり】似てる？タレントに転身したロッテ・黒木知宏コーチの長女・芽依
対象は、2026年4月2日時点で満18歳以上の女性など応募資格を満たした人。申し込み期間は6日正午〜17日午後11時59分までとなり、一次審査(書類審査)の合否は24日を予定。その後31日、11月1日、2日のいずれか1日程を二次審査として実技審査、11月4日、5日のいずれか1日程を最終審査として面接を行う。
■2026年M☆Splash!!新メンバーオーディション概要
応募方法：球団ホームページの応募フォームからエントリー。※WEB応募のみ
応募期間：2025年10月6日正午〜17日午後11時59分
一次審査：書類審査（合否に関わらず10月24日までにオーディション係からメールにて連絡
二次審査：実技審査（10月31日、11月1日、2日のいずれか1日程に参加
最終審査：面接 11月4日、5日のいずれか1日程に参加
合格発表：11月12日までにオーディション係からメールにて合否結果を連絡