松阪競輪のPR隊が1日、三重支部の皿屋豊（111期）とともにスポニチ名古屋オフィスを訪れ、松阪競輪場で10〜13日にかけて行われる開設75周年記念G3「蒲生氏郷杯王座競輪」をアピールした。

S級S班は古性優作（大阪）、郡司浩平（神奈川）、新山響平（青森）、犬伏湧也（徳島）の4人が出場。松阪市産業文化部の松林正人競輪事業担当理事は「北から南までバランスよく注目選手が集まった。開催期間中は10月22日からチリで開催される世界選手権を周知するイベントも開催。売り上げ目標は60億円」と力を込めた。

イベントは11日に平原康多トークショー＆予想会。12日にオートレーサー森且行トークショー、日野未来トークショー、神山雄一郎氏トークショー、13日にどぶろっくお笑いステージ、滝沢正光氏トークショーを開催。

地元記念初制覇を目指す皿屋は「福井の脇本雄太選手に合宿に呼んでもらい、そこでいろいろ見てもらって手応えがあった。松阪記念はいいメンバーがそろったので勝ち上がりから厳しい戦いになると思うが、中部一丸となって優勝者を出せるように頑張る」と力強かった。