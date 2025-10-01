女優の二階堂ふみ（31）が、1日放送のフジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅」（後7・00）にゲスト出演し、結婚発表直前の結婚トークが公開された。

俳優の小泉孝太郎、ムロツヨシの仲良し2人が、気ままに旅を楽しむ特番の後編。静岡県熱海市を散策する2人の元に、サプライズゲストで登場したのが二階堂だった。

二階堂は8月10日、お笑いコンビ「メイプル超合金」カズレーザーとの結婚を発表。電撃的なニュースにネットは大騒ぎになり、芸能界から祝福の言葉が相次いだ。ロケはその発表の20日前に行われたという。

海鮮のどんぶりに舌鼓を打つ3人の話題は、結婚観に。小泉、ムロともに独身で、小泉は「40台最後で、結婚するかなと思ってた」と、密かに結婚のチャンスを期待していたことを打ち明けた。しかし、現在は「海にたとえるとベタ凪」と、その兆候はほぼないという。

「これはこれでどう思います？」と意見を求める小泉に、二階堂は「めっちゃくちゃすてきですよ？」と、その行き方を称賛した。さらに「そんなもんにこだわらなくていいでしょう？それはそれですてきですよ。別にもう、何でもいいと思います。輝かしいお二人ですから」とぶっちゃけ。独特で豪快な言い回しに、小泉、ムロとも大笑いしていた。

一行はその後、源頼朝と北条政子が愛を育み、縁結びの御利益があるとされる伊豆山神社へ。2人が愛を語り合ったと伝えられる腰掛け石に座ると、「安心できるひとときだったんでしょうね」と、2人の感情に思いをはせていた。