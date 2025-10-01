【ワシントン＝田中宏幸】米ＣＮＮは９月３０日、トランプ米大統領が米労働省の新たな労働統計局長に指名した米保守系政策研究機関のエコノミスト、Ｅ・Ｊ・アントニ氏について、ホワイトハウスが指名を取り下げる書簡を米議会上院に送ったと報じた。

事情に詳しい関係者の話として伝えた。

報道によると、アントニ氏が過去、自身のＳＮＳに、カマラ・ハリス前副大統領に対する性的な侮辱発言や同性愛者に対する攻撃的な内容を投稿していた痕跡が見つかったことが取り下げの理由だという。局長候補の承認権限を持つ上院保健・教育・労働・年金委員会のビル・カシディ委員長（共和党）が、指名の撤回を暗に認めたと伝えている。

トランプ氏は８月、過去分の就業者数の伸びが大幅に下方修正された７月の雇用統計について、政治目的で不正に操作されたと主張し、前任のエリカ・マッケンターファー局長を解任。その後、「ヘリテージ財団」でチーフエコノミストを務めるアントニ氏を指名した。トランプ氏はＳＮＳで「米経済は好調であり、Ｅ・Ｊは発表される数字が誠実かつ正確であることを保証するだろう」と投稿していた。