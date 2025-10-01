タレントの若槻千夏（41）が30日スタートのテレビ朝日系「若槻千夏のうるさい心理テスト」（火曜深夜2時36分）に出演。うわべだけの付き合いの番組共演者を明かした。

「妄想で分かる心理テスト」とし、金魚すくいで捕まえられた数と逃げられた数を聞かれ「3匹捕まえて、2匹逃げました」と答えた岩槻。このテストで分かることが明かされると、「これ多いのかな？ 少ないのかな？」と不安な様子。

そして「捕まえた金魚の数はあなたが心から信頼している人の数」との分析に「3人！？ 少なくないですか？」と反応。「逃げられた金魚の数はあなたがうわべで付き合ってる人の数」との結果には「私って友達少ないの？ 人生の登場人物5人なんですか？」と苦笑した。

そして心理学者の小高千枝氏に「5人って数、少ないですか？」と質問。小高氏は「少ないとかは思わないです。本当に心から信頼できてる人とか、何でも話ができる人。仕事の話はするけど、プライベートはしないとか。逆のパターンもあると思うんですね」と説明。若槻は「50人ぐらい友人がいて、50人中3人は信頼してて、50人中2人はうわべ。そういう計算すればいいんだ」と納得の様子。

そして「仕事上のうわべっていうのはちょうど2人いた」と告白。「今、ラヴィット！っていう朝の番組やってるんですけど。そこにいる山添と大木さん」と、相席スタート山添寛、ビビる大木の名前を上げた。そして「あの2人だけはマジでうわべだけ。仲いい感じでスリーショットでよく映ってるんですけど、本当にうわべです」と明かし、笑いが起きた。