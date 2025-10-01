河北裕介「全然違って見える」仕上がりに感心！ツヤ感の薄づきリキッドファンデ

河北裕介さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【第6弾】河北と学ぶ！ブランドキャラバン【イヴ・サンローラン 編】』を投稿。ブランドの提供を受けながら様々なコスメの使用感を紹介してくれました！中には河北さんも感心した様子を見せるアイテムも。

■ファンデーション

動画内で登場したのはこちら！

イヴ･サンローラン･ボーテ/オールアワーズ リキッド グロウ 税込8,360円（公式サイトより）

高いカバー力とツヤ感のある仕上がりを叶えてくれるリキッドファンデーション。

こちらをモデルさんに使用しながら、河北さんは「めっちゃ良いんですけど」と驚いた様子のコメント。

続けて「一目瞭然というか、全然違って見える」と塗ってない肌と比べながら仕上がりを評価。

また使ってみた感想として「本当に少量ですごい伸びましたし、ちょっとトラブってるなって時はちょっと厚塗りしちゃえばいい」と薄づきで伸びが良いため、重ねてカバーしやすそうだとも語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他のコスメも紹介しながら使用感を語ってくれています！ぜひチェックしてみてくださいね。