普段は吠えないのにスーパーの音楽を聞かせてみると…！？愛おしすぎるまさかの行動は大きな反響を呼び、投稿は記事執筆時点で14.4万回再生を突破。「もうデビューしてますか？」「今年の紅白は決まり！」「お上手♡」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：普段吠えない犬→スーパーの音楽をきかせてみたら…愛おしすぎる『まさかの行動』】

スーパーの音楽にだけ反応する柴犬さん

TikTokアカウント「xxo_s21」の投稿主さんの愛犬は、柴犬「しゅん」くん。赤・黒・白のすべての毛色が混ざったとっても珍しい『胡麻色』の柴犬さんです。

そんなしゅんくんの特技は歌をうたうこと。普段は吠えないのに、移動スーパーの音楽にだけ反応して美声をお披露目するといいます。この日は、録音した音源を携帯から流してみたそうですが…！？

イントロが流れ出すだけで『アウアゥ』と準備万端の様子。これからの盛り上がりを予想させる軽快な出だしだったそう。

立派な遠吠えも披露

曲が進んでいくと気分が乗ってきた様子のしゅんくんは、大きくお口を開けて『アウ…アウゥ！』とボリュームが大きくなってきたそう。曲の合間に上手な合いの手を入れる姿は可愛らしい限り。

さらに『アォーン』と遠吠えのような反応をするしゅんくん。10歳のシニアさんだとは思えないオオカミのような立派な鳴き声だったといいます。

見事なステージでした♡

最後は『ワゥアゥ…』と小さくなる声とともに終焉を迎えました。ちょっぴり疲れているようにも、満足しているようにも見えるしゅんくん。

犬が特定の音に反応することは珍しいことではありませんが、普段は吠えないしゅんくんが嬉々として声高にメロディーを奏でる姿は見ごたえ抜群です。

これからも移動スーパーの歌が流れてくると、しゅんくんの独演ステージを期待してしまいますね♡

この投稿には「ワンじゃなくてアウなのが可愛い」「癒される～」「コンサートはいつですか？」などのコメントが寄せられています。可愛くて歌も上手いなんて最強ですね♡

しゅんくんの美声を堪能したい方は、TikTokアカウント「xxo_s21」をチェックしてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「xxo_s21」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております