大好きな妹が姿を変えていたら、大型犬は気が付くのでしょうか？そんなドッキリの検証結果が尊すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万回再生を突破し、「純粋で賢い」「いつも見守ってるもんね」「2回目はバレたかな(笑)？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：寝ている赤ちゃんを『人形にすり替えた』結果→大型犬たちがベッドに近付き…】

赤ちゃんが人形になっちゃった！？

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」の投稿主さんの家には、シベリアンハスキーの『もん』ちゃん＆『にこ』ちゃんが暮らしています。最近、ご家族には2人目のお子様が生まれたそう。もんちゃんとにこちゃんは、末っ子の赤ちゃんをとっても可愛がっているそうです。

今回紹介されたのは、赤ちゃんが人形にすり替わっているというドッキリ企画。赤ちゃんに会おうと部屋に入ってくる2頭でしたが、ベビーベッドの中にいるのは赤ちゃんよりずっと小さい人形でした。しかし、人形は赤ちゃんの服を着ているため、ニオイで混乱した様子。見た目は明らかに違うのに、にこちゃんは困惑の表情で投稿主さんを見つめてきたそうです。

必死に探す姿が尊い…♡

もんちゃんも、赤ちゃんの異変に気が付いて戸惑いを隠せません。何度も人形のニオイを嗅いで、本当に赤ちゃんなのか確認していたようです。

しばらくすると、2頭とも赤ちゃんが別人であると確信したといいます。必死で赤ちゃんを捜索していたにこちゃんともんちゃんですが、ついに本物が現れて一安心！ニコニコ笑顔でベビーベッドのそばに駆け寄ったのでした。

それぞれのリアクション

ドッキリはこれで終わりではありませんでした。今度は、赤ちゃんをお風呂に入れたという投稿主さん。2頭はお風呂の扉を引っ掻きながら赤ちゃんを待っていましたが、出てきたのは先ほどの人形…。

再び赤ちゃんがベビーベッドに寝かされると、にこちゃんはベッドを頭で揺らして確かめようとしたとか。一方、もんちゃんはすぐに気が付いて呆れた表情をしていたといいます(笑)

赤ちゃんがすり替わるドッキリ検証では、もんちゃんとにこちゃんの赤ちゃんへの愛が伝わる結果に。頼もしい兄姉に見守られて、赤ちゃんも健やかに成長することでしょうね♪

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「ドッキリ成功ですね」「とーーーーっても可愛い」「楽しませてくれてありがとう」などさまざまなコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」には、ご家族の微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「もんちゃんっていうよ。」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。