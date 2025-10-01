また、旬の味覚が狙われました。新潟市西蒲区で約200個の「ナシ」が盗まれる被害がありました。県内では果物が盗まれる被害が相次いでいて警察が注意を呼びかけています。



被害があったのは、新潟市西蒲区の農家の畑です。警察などによりますと、9月30日午前9時ごろ、農家の男性が収穫しようと畑を訪れたところ、約200個・6万円相当のナシが盗まれているのが見つかりました。



手間暇かけて育ててきた旬の味覚。被害にあったのはほどよい甘みやみずみずしい食感が特徴の品種「かおり」で狙われたナシにはある特徴が…





（リポート）「盗まれたのは小さいものではなく収穫に適している大きなナシだということです」まだ収穫時期ではない「新高」など他の品種は盗まれておらず、男性が最後に収穫した9月26日の午後から9月30日までの間に犯行が行われたとみられています。相次ぐ旬の味覚の盗難。ことし8月には新潟市南区でブルーベリー、そして、シャインマスカットが盗まれる事件が発生。新潟市西蒲区で被害が確認されたのはことし初めてです。今回、被害に遭った農家では、ブドウやモモなども栽培していて、ことし7月には約100個のモモが盗まれる被害も。カギやセンサーライトはなくモモの盗難被害を受け、防犯カメラを設置する準備をしていたところでした。被害に遭った農家は「ナシ200個は1時間ほどで収穫できる数。素人の犯行ではないと思うし怒りしかない」と話しています。旬の果物が狙われた卑劣な犯行。警察は窃盗事件として捜査するとともに農作物を管理する際には防犯カメラやセンサーライトなどの設置を呼びかけています。