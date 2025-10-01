世界的な話題になりつつある「肥満治療」について、肥満を「肥満症」という病気ととらえて治療しようという動きが広がっています。熊本大学病院は、県内で初となる肥満症の患者の胃を内視鏡で一部切除する肥満治療手術を実施し、無事成功したと発表しました。



熊大病院によりますと、手術を受けたのはBMIの値が病気としての肥満症に認定される基準を大きく超え、食事療法など内科的な治療では十分な効果が得られなかった県内に住む40代の女性患者です。





肥満治療手術は、全身麻酔をかけた患者の腹部に1センチ程度の穴を開け、内視鏡を使って胃の一部を切除します。胃を元の4分の1程度の大きさにし、食事の量を抑えるのが目的です。



8月下旬に行った手術は無事に終了し、患者は術後1か月で10％程度体重が減少し、現在も順調に減り続けているということです。



■手術を担当 熊本大学肥満治療センター・岩槻政晃副センター長

「（胃を）残しすぎると当然減量効果が得られませんし、取りすぎると逆に食べられないですし、本当に患者さんのQOL（生活の質）そのものを変えてしまいますので、これから私たちも色々工夫していかないといけないなと思ったところです」



熊大病院によりますと、熊本県は男女とも肥満と診断される人の割合が全国平均に比べて多くなっています。熊大は去年、中九州・南九州で初めての専門拠点となる「肥満症治療センター」を開設し、内科や外科、麻酔科など診療科を越えたチームで肥満の薬物療法や外科治療などを進めています。





■熊本大学肥満治療センター・窪田直人センター長

「熊本は残念ながら肥満者の方が 多いと報告されています。車の免許をほとんどの方が熊本では取得されると思うんですけれども、それに頼らない生活習慣を送っていただきたいなということは思っております」





予防のカギとなるのが、規則正しい生活習慣です。

日本肥満症予防協会が予防のポイントをまとめています。



▼夜間に食べ過ぎない（夜は太りやすい時間帯）

▼ゆっくりよくかんで食事に時間をかける

（食べ始めてから脳の満腹中枢が働くまで約20分かかるのでゆっくり食べると食べ過ぎ防止に）

▼普段からエレベーターを使わない、少しの距離で乗り物に乗らない