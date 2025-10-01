まわりを笑顔にする天才♡【Rayモデル・三浦理奈】をHAPPYにするものとは...？

笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、三浦理奈！そこで今回は、人懐っこいコミュ力や笑顔が魅力の理奈が語る「HAPPYにしてくれるもの」についてご紹介します。元気の源だという愛犬のココアや、特別な日のごほうびラーメンなど...。魅力たっぷりな一面を要チェックです♡

ハッピーマニアな三浦理奈 まわりを笑顔にする天才♡ 笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、理奈！人懐っこいコミュ力や笑顔のパワーはもちろん撮影のときも発揮されていて、現場を明るく盛り上げる存在なんです。 そんなまわりをハッピーにする理奈のヒミツについて、もっとみんなに深〜く知ってほしい♡

理奈をHAPPYにするもの

Check! 愛犬のココア 今は離れて暮らしているココアが私の元気の源。ホームシックになったらお母さんにお願いして、テレビ電話でココアを充電。それだけでメンタルが整う唯一無二な存在♡

Check! ごほうびラーメン 趣味のラーメンの食べ歩きは、この仕事を始めて、特別な日のごほうびに変わりました。頻度は減ったけど、食べたときの幸福度は倍増しているので満たされています。

Check! トムジェリグッズ 子どもの頃大好きだったアニメ『トムとジェリー』が最近、懐かしくって推しキャラに。スマホケースや、ルームウエア、小物を見るたび気分がハッピーに♡ PROFILE 三浦理奈 みうら・りな●2004年1月1日生まれ、滋賀県出身。A型。2016年、第41回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて審査員特別賞を受賞。 映画『メイソウ家族』、ドラマ『ビリオン×スクール』など、女優、モデルとしてマルチに活躍中。 モデル／三浦理奈（本誌専属）

三浦 理奈

Ray編集部 副編集長 小田和希子