カリスマトレーナーAYA「お肉・海鮮類を毎日交互に」日々の手料理公開「栄養バランス良い」
【モデルプレス＝2025/10/01】カリスマトレーナーのAYAが1日、自身のInstagramを更新。肉料理と海鮮料理をバランス良く取り入れた手料理を公開した。
【写真】カリスマトレーナーAYA「お肉・海鮮類を毎日交互に」日々の手料理公開
AYAは「10月になりましたね。久々のご飯投稿。大好きなお肉ばかりに飛び付いちゃう私ですが、最近はお肉・海鮮類を毎日交互に食しています」とコメントし、色とりどりのサラダプレートやなど栄養バランスを考えた手料理を数日分披露した。投稿では「秋へ変わりつつある気候変動なこの時期。1番体調と怪我に襲われやすいタイミングなので何事も偏りなくバランス良く過ごしていきましょう」と季節の変わり目の体調管理について語っている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「参考になる」「想像以上」「栄養バランス良い」「真似したい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
