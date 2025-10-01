メ～テレ（名古屋テレビ）

水道にも値上げの波が押し寄せています。嘆きの声が聞かれる一方、やむを得ない事情も見えてきました。

名古屋市西区の公衆浴場「比良温泉」。

60年以上の歴史を持つ、地元密着のお風呂屋さんです。

いま、店長の神谷和之さんを悩ませているのが――。

「うちは水道ですべてやっているので、かなり影響が大きいです」（神谷さん）

名古屋市は10月使用分から、平均で水道料金を10%、下水道料金を11.5%値上げします。

一般家庭とは料金体系が異なる公衆浴場の場合、水道料金の値上げ幅は3割近くに及びます。

下水道料金の値上がり分も含めると――。

「先月の水道代は、22万3000円ちょっと。次回以降は概算でだいたい30万円を超えていきます」(神谷店長)

入浴料金は自由に上げられない

しかし、入浴料金は愛知県では大人で530円と定められていて、自由に上げることはできません。

少しでも経営を楽にしたいと、こんな工夫も…。

「一般的な“お風呂屋さん”は重油やガスを使っていると思うが、私たちは主にいただいた廃材を燃やしてお湯を沸かしています」（神谷さん）

それでも水道の値上がりは重くのしかかります。

「電気・ガス・水道だけでなくすべて値上がりしている。お客様に転嫁できない以上、少しでもサービスをよくして清潔に保ち、多くのお客様に来ていただければ」（神谷さん）